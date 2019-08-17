Поисковики нашли под Ржевом останки красноармейца из Чечни и доставили их в республику

ГРОЗНЫЙ, 17 августа. /ТАСС/. Поисковики нашли в Тверской области останки красноармейца из Чечни, погибшего под Ржевом в 1942 году, и доставили их для захоронения в Чеченскую Республику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе чеченского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Мы завершили поисковые работы на полях сражений в Тверской области, один из опознанных по медальону - чеченец Хамид Хабилаев, при нем были найдены солдатский медальон, патроны, гранаты, винтовка, видно было, что боец погиб в бою. Мы сразу же связались с коллегами - поисковиками из Ингушетии и Чечни, и у нас результат: еще один солдат возвращается домой. Благодаря поддержке председателя регионального отделения РВИО в Чечне Абдулы Алаудинова мы смогли лично доставить останки бойца на родную землю", - цитирует пресс-служба слова командира поискового отряда "Курган" Андрея Чеканова.

Останки рядового Хабилаева похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни, рядом с родными. Пресс-служба отмечает, что по словам родственников красноармейца, он был женат, ушел на фронт в 27 лет и пропал без вести.

"За годы войны на фронт из Чечни было мобилизовано более 50 тыс. человек, из которых чеченцев было свыше 30 тыс. и многие из ушедших на фронт числятся в списках пропавших без вести. Возвращение солдата Хабилаева событие важное не только для родных, но и для всего чеченского народа. И если еще где-то найдутся останки наших земляков, мы сделаем все возможное, чтобы доставить их домой и предать земле, это наш долг", - приводит также слова Алаудинова пресс-служба.

Всего поисковиками под Ржевом были подняты останки 96 бойцов. В истории Великой Отечественной войны бои под Ржевом были одними из самых ожесточенных. Ржев был занят немецкими войсками в 1941 году, освободили город в 1943 году.