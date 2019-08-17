Вторая смена молодежного форума "Машук-2019" начала работу в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. Вторая смена Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019" в субботу начала работу в городе Пятигорске в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба форума.

"Тысяча молодых людей окунутся в образовательную программу, станут участниками мастер-классов, лекториев, посетят развернутые интерактивные и альтернативные площадки. Получат возможность пообщаться с почетными гостями форума - политиками, общественниками, предпринимателями, спортсменами, деятелями культуры и искусства. И представят свои проектные инициативы для участия в грантовом конкурсе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году заявленная тема второй смены - "Проактивное общество". На ней представлены направления "Про медиа", "Про дружбу", "Про наследие", "Про добро", "Про города". Среди участников смены молодые журналисты и блогеры, активисты студенческих и молодежных медиацентров, коллективы культурных центров, лидеры молодежных землячеств и этнических советов, поисковые отряды, будущие культурологи и историки, представители добровольческих и волонтерских центров, молодые архитекторы и урбанисты.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.