В Ингушетии прошла первая тематическая ярмарка "Путешествие по Шелковому пути"

МАГАС, 17 августа. /ТАСС/. Первая тематическая ярмарка "Путешествие по Шелковому пути" прошла в административном центре Ингушетии Магасе, ее посетили как жители региона, так и туристы, сообщил ТАСС мэр города Беслан Цечоев.

"На главной столичной площади Алания прошла всенародная ярмарка "Путешествие по Шелковому пути" в рамках федеральных программ "Комфортная городская среда" и "Малые города и исторические поселения". Свыше 5 тыс. человек посетили сегодня всенародную ярмарку, поистине сегодня путешествие по Шелковому пути состоялось как одно из звеньев исторического события, потому что Великий шелковый путь проходил и по нашей земле, мы являемся частью великой цивилизации", - сказал Цечоев.

По его словам, в ярмарке приняли участие представители регионов страны, также с культурой и историей ингушей на ярмарке смогли познакомиться туристы из Китая.

"Была воссоздана картина исторической ярмарки с предметами разнообразного текстиля, ковров, тканей, ремесленного и гончарного производства. Необычайный колорит придавало присутствие на ярмарке верблюдов и лошадей с каретами, был организован концерт, работали различные аттракционы, дети катались на пони, в фаэтонах, организаторы угощали ребятишек сладостями, и все это было абсолютно бесплатно", - добавил мэр.

В Магасе на площади Алания ведутся работы по строительству парка "Шелковый путь" в национальном стиле с водоемами, велопаркингом и вертолетной площадкой.