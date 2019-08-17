Сербские гвардейцы примут участие в параде в честь 75-летия Победы

БЕЛГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Почетная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом заявил в субботу министр обороны Сербии Александар Вулин в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба Минобороны Сербии.

"Министр обороны Шойгу выразил свое уважение президенту [Александару] Вучичу и нашей политике военного нейтралитета и свободной страны и пригласил президента Вучича, а также нашу почетную роту принять участие в параде в честь 75-летия Победы. Мы вместе победили, вместе должны и праздновать. Армия Сербии будет на Красной площади 9 мая вместе со своим Верховным главнокомандующим, со всеми остальными государствами-победителями, со всеми нами, кто боролся против фашизма, как представители свободных народов, которыми мы были тогда и которыми являемся сейчас", - цитирует Вулина пресс-служба.

Министры также обсудили двустороннюю повестку, указав на интенсивность взаимодействия ВС двух стран и продолжающееся военно-техническое сотрудничество.

Александар Вулин и Сергей Шойгу присутствовали на торжественной церемонии закрытия Армейских международных игр. Всего в АрМИ этого года приняли участие 223 команды из 39 стран Европы, Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки, а 32 конкурса проводились на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана.