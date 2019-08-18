Археологи впервые обнаружили фрески в наземном храме пещерного города Эски-Кермен в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) и института археологии РАН впервые обнаружили византийские фрески в наземном христианском храме X-XIII веков в пещерном городе Эски-Кермен в Крыму. Об этом сообщил ТАСС руководитель научно-исследовательского центра истории и археологии КФУ, доктор исторических наук Александр Айбабин.

"В храме X конца XIII веков наша экспедиция обнаружила фрагменты полихромных фресок. Причем в Эски-Кермене они впервые обнаружены в наземном храме. В подземных, или пещерных [храмах], которые здесь находятся, они встречались и ранее, а в наземном впервые", - сказал Айбабин.

По его словам, роспись принадлежит кисти византийских мастеров, поскольку сам город был основан выходцами из Византийской империи. Точная датировка станет известна после исследования образцов штукатурки, которые проведут ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", уже помогавшие ранее крымским ученым.

Внутренние помещения древнего храма, по всей видимости, были полностью покрыты фресками. Об этом, в частности, свидетельствуют остатки росписи, сохранившейся на всех архитектурных фрагментах бывшего храма. Сохранился фрагмент лика, который мог быть изображением или Иисуса Христа, или кого-то из апостолов и геометрический орнамент. Найдены также арочные камни, плиты из известняка, которым был вымощен пол храма, капители, алтарь и могилы, рассказал Айбабин.

Ученый отметил, что более точные выводы и сравнения с ранними находками, в том числе и в других странах, будут сделаны к началу 2020 года, после проведенных исследований и экспертиз.

О пещерном городе

Эски-Кермен расположен в Бахчисарайском районе Крыма на горном плато с обрывами до 30 м. Он был построен предположительно в конце VII в.н.э. и разрушен в 1299 году золотоордынскими войсками эмира Ногая. Площадь города составляла 8,5 га, на его территории проживали до 3 тыс. человек.

Эски-Кермен - популярный туристический объект. Он входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. На городище находится около 360 пещер, в которых располагались боевые казематы, церкви, часовни и усыпальницы, а также зерновые ямы, цистерны для воды, погреба, подвалы, стойла для скота, осадный колодец, вырубленный в толще скалы.