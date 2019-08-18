Приставы с 2020 года смогут по СМС извещать должников об ограничении выезда из России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Судебные приставы России со следующего года могут получить возможность извещать должников по СМС об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте и ФССП России.

Как сообщили ТАСС в Минюсте, 6 августа правительство внесло в Госдуму поправки в закон "Об исполнительном производстве". "Поправками предусматривается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, при наличии согласия может извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи", - сказали в Минюсте.

Как пояснили в ФССП, "в случае принятия законопроекта в следующем году с учетом поправок граждане получат еще один способ получения извещений (уведомлений) от ФССП России путем уведомления через личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и посредством направления коротких текстовых сообщений по сети радиотелефонной связи". Согласие лица, участвующего в исполнительном производстве, на извещение через СМС должно быть подтверждено распиской, где, помимо его согласия, должен быть указан номер мобильного телефона, на который будут направлять извещения. При этом граждане, не имеющие возможности или не изъявившие желание получать уведомления посредством личного кабинета на ЕПГУ или СМС, будут уведомляться традиционными способами, в том числе по почтовой связи, отметили в ведомстве.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, ставшими участниками исполнительных производств, извещения смогут отправлять также по адресам их электронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

История инициативы

Инициативу об электронном уведомлении участников исполнительного производства предложила "Единая Россия" на XVII съезде партии в декабре 2017 года, в апреле 2018 года группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесла проект закона в Госдуму. Предполагалось, что он начнет действовать с 2019 года (в первом чтении он был принят еще в ноябре 2018 года), но правительство, поддержав инициативу, предложило доработать ряд положений с учетом объективных причин, мешающих должнику своевременно получить информацию через интернет или по иным средствам связи и препятствующих добровольному исполнению требований в установленный срок.

По данным ФССП России, только в течение первого полугодия 2019 года на исполнении Пограничной службы ФСБ находилось в общей сложности 6,6 млн постановлений о временном ограничении выезда должников (на 1 июля они действовали в отношении 3,6 млн человек). По данным ФССП, на сайте судебных приставов информация об ограничении выезда остается самым популярным запросом, хотя ее нет в базе данных исполнительных производств, а получить ее удаленно можно лишь при создании личного кабинета стороны исполнительного производства. За первые девять месяцев прошлого года на этот сервис поступило более 22 тыс. заявлений о подписке на сведения о ходе исполнительного производства. Кроме того, более 3,5 млн россиян скачали на смартфоны мобильные приложения ФССП, чтобы проверять, не попали ли они в список должников.