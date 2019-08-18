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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Началась подготовка к эвакуации аварийно севшего под Москвой Airbus с места ЧП

В частности, ведутся работы по демонтажу салона и пассажирских кресел

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Подготовка к эвакуации самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в четверг утром, с места происшествия началась в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

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"Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи Следственного комитета практически завершили работы на месте. "Разрешение на демонтаж от них получено, начались технические подготовительные работы для эвакуации фюзеляжа самолета", - добавил он.

Кроме того, на месте работают специалисты компании Airbus и специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

"Снимем салон, демонтируем двигатели", - сказал собеседник агентства.

Специалистам также предстоит отстыковать крылья лайнера. "Под самолет заведут надувные понтоны, приподнимут, отстыкуют крылья и затем погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. Громова", - сказал собеседник агентства.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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