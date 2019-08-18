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Ульяновские власти помогут в организации похорон убитой семьи в селе Патрикеево

Заместитель главы региона Сергей Люльков сообщил, что пока непонятно, где похоронят подозреваемого в убийстве подростка

УЛЬЯНОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области окажут помощь в организации похорон членов семьи, которых, предположительно, убил их родственник в селе Патрикеево. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заместитель главы региона Сергей Люльков.

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"Помощь будет оказана в организации похорон. Есть четкое понимание, что мы окажем эту помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока непонятно, где будут хоронить подростка, подозреваемого в убийстве пятерых своих родственников. "Его отец проживает в другом районе. Он сейчас находится в шоковом состоянии", - добавил Люльков.

В частном доме в селе Патрикеево нашли убитыми пожилых мужчину и женщину, женщину среднего возраста и двух малолетних детей. Позднее у вышки сотовой связи рядом с селом нашли тело подростка - родственника убитых. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку.

По данным властей, подросток убил бабушку, дедушку и мать, а также двух ее детей от другого брака. Семья была "благополучной, но малообеспеченной", рассказывал Люльков. Он отмечал, что предполагаемый убийца был отличником и положительно характеризовался в школе.

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