В Кабардино-Балкарии к 1 сентября отремонтируют 24 спортзала в сельских школах

НАЛЬЧИК, 18 августа. /ТАСС/. Ремонт 24 школьных спортивных залов в селах Кабардино-Балкарской Республики завершится к 1 сентября, сообщил ТАСС министр просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауес Кумыков.

"Ремонт завершается во всех 24 школьных спортивных залах в сельской местности, мы планируем открыть их 1 сентября. Ремонт везде практически завершен, за исключением двух районов, где по объективным причинам немного задерживаются - договор был заключен позже, чем положено", - сказал Кумыков.

На ремонт из федерального бюджета выделено более 26,3 млн рублей, республиканское софинансирование составило 1,9 млн. По данным министра, в 2018 году отремонтировали 24 спортзалов в сельских школах, еще один был создан путем перепрофилирования аудиторий, открыты 25 школьных спортивных клубов.

По словам министра, проект "Детский спорт" реализуется в республике с 2014 года. Всего за этот период отремонтировано 95 спортивных залов, еще два были созданы путем перепрофилирования аудиторий.

Проект партии "Единая Россия" "Детский спорт" направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партийного проекта в регионах реконструируют школьные спортзалы, строят пришкольные стадионы, открываются новые спортплощадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.