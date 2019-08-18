Умер испытатель парашютных систем спецназначения Игорь Добренький

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Парашютист-испытатель парашютных систем специального назначения Игорь Добренький умер 13 августа на 53-м году жизни, сообщил ТАСС в воскресенье представитель Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова.

"Жизнь Игоря оборвалась неожиданно в вертолете, когда он собирался выполнить третий в этот день парашютный прыжок", - сказал собеседник агентства.

Представитель института отметил, что парашюты, уложенные Добреньким, "не раз спасали жизнь летчикам в критической ситуации". Прощание с ним состоялось в пятницу в Пантелеимоновской церкви.

Парашютист-испытатель выполнил более 2 тыс. прыжков. Он начал работать в ЛИИ после Жуковского авиационного техникума, сначала был авиатехником. Позже перешел в парашютную службу. Добренький принимал участие в испытаниях самолета Т-101 "Грач". Он совершал испытательные прыжки с парашютными системами специального назначения "Беркут" и "Стайер", которые предназначены для десантирования спецподразделений Министерства обороны и других структур из летательных аппаратов.