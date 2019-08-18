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Северный Кавказ

Показательные прыжки бейсджамперов из РФ, Бразилии и Италии завершили фестиваль в Магасе

Всего со 100-метровой башни прыжки совершили 10 человек

МАГАС, 18 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль по бейсджампингу памяти Глеба Вореводина завершился в Магасе показательными прыжками спортсменов из Бразилии, Италии и России со 100-метровой башни Согласия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минспорта.

"Как и в прошлом году, фестиваль завершили показательными прыжками со 100-метровой башни Согласия в Магасе. В этом году желающих продемонстрировать свои способности было больше, чем в прошлом, - с башни совершили прыжки 10 бейсджамперов из Италии, Бразилии, Москвы, Рязани и Павловского Посада", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, для участников фестиваля была также устроена экскурсия по башне, в которой действует этнографический музей, который внесен в Книгу рекордов России как самый высокий этномузей в мире.

Международный фестиваль по бейсджампингу "Легенды гор - 2019" памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту Глеба Вореводина стартовал в горном Джейрахском районе Ингушетии 12 августа. В нем приняли участие 30 спортсменов из Турции, Италии и Бразилии и регионов России.

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