Жители 14 регионов России участвуют в молодежном форуме "Золото тюрков" в Чувашии

ТАСС, 18 августа. Молодежный образовательный форум "Золото тюрков" собрал в Чувашии более 180 представителей разных национальностей из 14 регионов России. Об этом сообщил в воскресенье на открытии мероприятия замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Ипатов.

"В форуме принимают участие 180 человек из 14 регионов России. "Золото тюрков" - это социально-значимый проект, который проводится с целью содействия гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде путем формирования общероссийской гражданской идентичности и взаимообогащения культур народов России. Это масштабная образовательная площадка, где молодежь из разных регионов может обменяться опытом и лучшими практиками по вопросам сохранения уникального историко-культурного наследия", - сказал он.

Ипатов добавил, что многие туристы заинтересованы в дополнительных знаниях об истории и культуре народов России. "Вполне возможно, что бизнес-проекты, имеющие этнокомпонент, будут пользоваться большим спросом. Этнотуризм как бизнес актуален также потому, что государство много инвестирует в туристическую отрасль. Но нам не обойтись без ваших идей, молодых острых умов и присущей вашему поколению гражданской активности", - отметил замруководителя ФАДН.

Форум "Золото тюрков" продлится до 22 августа. В программе мероприятия - встречи с экспертами, представителями власти, культуры и бизнеса, тренинги и проектные сессии участников, демонстрация и изучение лучших практик в области исследования, сохранения историко-культурного наследия тюркских народов. Мероприятие проводится по госпрограмме "Реализация государственной национальной политики".