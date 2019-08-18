Специалисты в Румынии сообщили об отсутствии радиоактивной угрозы для населения страны

БУХАРЕСТ, 18 августа. /ТАСС/. Румынский Инспекторат по чрезвычайным ситуациям, Комиссия по контролю за ядерной деятельностью и Агентство по охране окружающей среды указали в совместном сообщении в воскресенье, что данных, которые свидетельствовали бы о радиоактивной опасности для румынского населения, не существует. Информацию распространило агентство Mediafax, она передается в контексте сообщений об остановке работы в воскресенье четвертого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области РФ из-за ложного срабатывания защитной системы.

"Относительно появившейся в прессе информации о радиоактивном облаке над Румынией Инспекторат по чрезвычайным ситуациям, Комиссия по контролю за ядерной деятельностью и Агентство по охране окружающей среды информируют общественность, что нет данных, которые подтверждали бы или указывали бы наличие факторов риска радиоактивности для населения на территории Румынии или среды, которая требовала бы принятия ответных мер", - указывается в документе.

Согласно сообщению, Агентство по охране окружающей среды постоянно отслеживает радиоактивность среды, но измерения, проведенные с 8 августа до настоящего времени, свидетельствуют, что "никаких изменений в естественном фоне радиоактивности среды нет".

Представители трех организаций отметили, что на международном уровне также не сообщалось об изменении уровня радиоактивности среды.