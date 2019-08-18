Ульяновские специалисты готовы оказать помощь отцу юноши, подозреваемого в убийстве

УЛЬЯНОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области готовы обеспечить отца подростка, который подозревается в убийстве семьи в Ульяновской области, всей необходимой помощью, в том числе психологической. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе министерства социального семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков в воскресенье сообщил ТАСС, что отец юноши находится в шоковом состоянии. "Сейчас специалисты министерства выехали на место, чтобы выяснить, какая помощь необходима отцу подростка. Всю помощь, которая понадобиться, в том числе психологическую, они готовы оказать", - сказала собеседница агентства .

В пресс-службе министерства уточнили, что на данный момент выясняется, какие еще родственники остались у семьи.

В частном доме в селе Патрикеево нашли убитыми пожилых мужчину и женщину, женщину среднего возраста и двух малолетних детей. Позднее было обнаружено тело подростка - родственника убитых. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку.

По данным властей, подросток убил бабушку, дедушку и мать, а также двух ее детей от другого брака.