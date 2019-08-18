Православные христиане встречают праздник Преображения Господня

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Праздник Преображения Господня, в народе известный как Яблочный Спас, отмечается в понедельник. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, который отмечает престольный праздник и 265-летие со дня освящения.

"Мы празднуем Преображение Господне. Господь преобразился, заявив своим ученикам, а через них всему миру не только свою божественную силу, но он явил также людям удивительные свойства и способности человеческой природы - под действием благодати Божией преображаться. <...> Поэтому праздник Преображения Господня - это праздник Преображения Христа Спасителя, и в лучах этого Преображения - особое откровение, дарование Господом своим ученикам, святым апостолам", - сказал в воскресенье предстоятель Русской православной церкви в ходе Всенощного бдения в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.

История и смысл праздника

Преображение Господне относится к двунадесятым праздникам, то есть тем, которые связаны с жизнью Иисуса Христа и его Матери - Пресвятой Девы Марии.

Согласно преданию, по пути в Галилею трое ближайших учеников Христа - Петр, Иаков и Иоанн - поднялись вместе с ним на гору для совместной молитвы. Там у них открылось "духовное зрение", и они смогли увидеть Преображение Иисуса, который предстал перед апостолами в божественном облике, в светлых одеждах, окруженный сиянием. Чудо сопровождалось появлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, которые беседовали с Христом о его предстоящих страданиях и искуплении грехов человечества. Затем на гору спустилось облако, из которого раздался голос: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".

Христос показал Петру, Иакову и Иоанну Преображение, чтобы они засвидетельствовали перед остальными верующими его божественную природу и добровольное согласие на крестные муки. Однако Иисус запретил апостолам рассказывать об увиденном до дня своего Воскрешения.

Праздновать Преображение Господне христиане начали с IV века, когда Елена, мать императора Константина Великого, построила на горе Фавор храм в честь этого чуда, а спустя век праздник стал широко отмечаться на всем христианском Востоке. Считается, что Иисус явил ученикам свою божественную природу для того, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в своей вере.

Виноград и яблоки как символ Преображения

Преображение Господне отмечается 19 августа, в разгар Успенского поста - короткого, но такого же строгого, как Великий - без употребления мяса, молока и рыбы. Однако, в честь праздника в этот день сделано послабление в употреблении рыбных продуктов.

В церквях в праздник Преображения проводят торжественные службы и освящают фрукты нового урожая. В южных странах - в Греции, Кипре, Израиле и других - прихожане несут в церкви и храмы поспевший виноград, из которого потом делают вино для таинства Причастия. В России, где виноград растет в основном в южных регионах, его заменили на яблоки, как раз поспевающие к середине августа и доступные повсеместно.

Согласно древней традиции, на Руси не ели яблок до Преображения: полагалось сначала освятить новый урожай и поблагодарить Бога за созревшие плоды. Кроме яблок освятить можно и другие сезонные фрукты: сливы, груши, персики. Также в день праздника положено угощать этими фруктами бедных и нуждающихся людей.