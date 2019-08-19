Роспотребнадзор назвал допустимый вес рюкзака с учебниками в 1-2 классах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) призывает родителей помнить, что рюкзак с учебниками в 1-2 классе должен весить не более 2,2 кг. Об этом накануне учебного года сообщили ТАСС в ведомстве.

"Для уменьшения нагрузки на ученика введены нормативы на вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей школьника в различных классах, который не должен превышать 1,5 кг для учащихся 1-2 классов. <…> Вес ранца без учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не более 700 г", - сообщили представители ведомства.

Для школьников 3 и 4-го класса такой вес не должен превышать 2 кг, для тех, кто учится в 5 или 6-м - 2,5 кг, 7-8-м - 3,5 кг, а для старшеклассников (9-11 классы) максимальный вес учебников может быть не более 4 кг.

В Роспотребнадзоре также отметили, что вес ранца без учебников для учащихся средних и старших классов должен быть не более 1000 г. "При этом ранец должен иметь широкие лямки (4 - 4,5 см) и достаточную формоустойчивость, обеспечивающую его плотное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки", - добавили в ведомстве.