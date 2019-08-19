Подвалы 80 многоэтажек подтопило в Хабаровске из-за дождей и паводка

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Вода из-за сильных дождей и подъема уровня воды в Амуре зашла в подвалы 80 многоквартирных домов в Хабаровске. Как сообщили ТАСС в администрации города и в Дальневосточном Гидрометцентре, за несколько дней в городе выпала месячная норма осадков.

"Поступило 167 обращений о подтоплениях на приусадебных участках. Подтоплены подвалы 80 многоквартирных домов в городе, вода также на 117 территориях у домов, подтоплены участки нескольких дорог", - сказал представитель администрации.

Он уточнил, что подтопления отмечаются в основном в Индустриальном и Железнодорожном районах города. В каждом доме и на дорогах работают насосы по откачке воды. "Несмотря на дождь и подъем уровня воды в Амуре, жизнедеятельность не нарушена, автобусное сообщение не остановлено", - сказал представитель администрации.

Как сообщили агентству в Дальневосточном Гидрометцентре, за несколько суток в городе выпало около 150 мм осадков, что является месячной нормой. Сильные дожди были вызваны двумя тайфунами - "Кроса" и "Лекима". "Сейчас погода улучшается, но это ненадолго, с запада подходит новый циклон, ливней он не принесет, но дожди будут", - сказали в Гидрометцентре.

В воскресенье ГУ МЧС России по региону сообщало, что в Хабаровске было подтоплено 37 жилых домов, 151 приусадебный участок и семь земельных участков, на островах у города в зоне паводка оказалось около 1,7 тыс. дач. Агентству уточнили, что, по данным на утро понедельника, количество подтопленных дач практически не изменилось. В настоящее время уровень Амура у Хабаровска из-за дождей и сместившегося с Амурской области гребня паводка поднялся до отметки 595 см. Неблагоприятным для города считается уровень 450 см, опасным - 600 см.