Роспотребнадзор рекомендует включать в режим дня первоклассников дневной сон

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Родители должны помнить, что в режиме дня первоклассника должен быть дневной сон. Об этом в преддверии нового учебного года сообщили ТАСС в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор).

"Для обеспечения максимально возможного сохранения работоспособности обучающихся, посещающих общеобразовательную организацию, необходима рациональная организация режима дня. В нем должны предусматриваться: питание, прогулка, дневной сон для обучающихся 1-х классов и ослабленных обучающихся 2-3-х классов, самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, ночной сон", - сообщили представители ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что для восстановления работоспособности после занятий перед тем, как приступить к домашнему заданию, школьнику "рекомендуется организовать отдых длительностью не менее 2 часов, желательно основную часть этого времени провести на свежем воздухе".