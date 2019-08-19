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Роспотребнадзор рассказал, сколько времени должны тратить школьники на домашнее задание

Во 2-3-м классах длительность выполнения домашних заданий не должна превышать 1,5 часа, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во 2-м и 3-м классах не более 1,5 часов в день. Об этом в преддверии нового учебного года сообщили ТАСС в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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"При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) следует соблюдать рекомендации, согласно которым ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты времени на выполнение не превышали: во 2-3-м классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов", - сообщили представители Роспотребнадзора.

Приступать к выполнению домашних заданий лучше в 15-16 часов дня, советуют в Роспотребнадзоре. Также во время домашних занятий не стоит забывать о небольших перерывах и "физкультурных минутках".

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