В Приморье в экспортной партии меда обнаружили опасные остатки лекарственных средств

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты обнаружили в экспортной партии меда весом 8 тонн из Чугуевского района Приморья опасные остатки лекарственных средств, метаболиты нитрофуранов, которые могут привести к сердечной недостаточности и вызвать анемию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В центральной части и на юге России, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и в Татарстане была зафиксирована массовая гибель пчел. В июле Минсельхоз сообщил, что в 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в РФ. Россельхознадзор связывает это с отравлением пчел средствами защиты растений.

"В рамках пищевого мониторинга экспортной продукции Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора проведено исследование пробы от партии меда общим весом 8 тонн из Чугуевского района. В нем обнаружены метаболиты нитрофуранов - опасные остатки лекарственных средств <...> Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя будет направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции", - говорится в сообщении.

Пробу отобрал инспектор на складе индивидуального предпринимателя из Чугуевского района. Специалисты внесли результаты исследований в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста" и систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано". Далее сведения срочными донесениями поступили в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии.

Нитрофураны сохраняются в продуктах после кулинарной обработки. Это нарушает техрегламенты "О безопасности молока и молочной продукции" и "О безопасности пищевой продукции". Нитрофураном обрабатывают поля от вредителей, затем с нектаром это вещество может попасть в мед.