В Минздраве рассказали, как создать благоприятную атмосферу на работе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ рекомендует работодателям проводить открытые встречи с сотрудниками для создания благоприятной атмосферы на работе, следует из материалов корпоративных модельных программ "Укрепление здоровья работающих" на сайте министерства.

"Целью проведения "Кружков благополучия" является создание благоприятной психоэмоциональной обстановки на рабочем месте. "Кружки благополучия" - открытые встречи с руководством для обсуждения вопросов и проблем создания благоприятной среды", - говорится в материалах.

По мнению специалистов министерства, среди приоритетных тем для обсуждения на встречах - адекватный уровень рабочей нагрузки, создание условий для поддержки, оптимальный режим труда и отдыха и возможность введения гибкого графика.

Создание нормативных и правовых документов по борьбе с курением, чрезмерным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав РФ осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография".