СМИ: чиновники из Сахалинской области прибыли в Японию для осмотра объектов инфраструктуры

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Группа чиновников из Сахалинской области вместе с жителями острова Кунашир в понедельник прибыла в японский город Немуро (самая северная префектура Хоккайдо) для осмотра объектов инфраструктуры, связанной с возможным ведением совместной российско-японской хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что российская делегация пробудет на Хоккайдо до 23 августа и проведет осмотр, в частности, перерабатывающих и мусоросжигательных заводов. В администрации Немуро, как и в японском министерстве экономики, торговли и промышленности, глава которого также курирует развитие экономических отношений между Японией и Россией, от каких-либо комментариев по поводу этого визита российской делегации из Сахалинской области отказались.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне этого года РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.