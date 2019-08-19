В ФССП сообщили, что коллекторы не имеют права звонить чаще раза в день

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Письменное согласие заемщика на увеличение частоты общения с коллекторами, которое в ряде случаев просят подписать при получении кредита, не имеет юридической силы и на дает право коллекторским агентствам звонить гражданам чаще положенного по закону. Об этом говорится в официальном письме-разъяснении Федеральной службы судебных приставов (ФССП, копия письма есть в распоряжении ТАСС).

Ранее комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам направил письмо директору ФССП Дмитрию Аристову с просьбой проверить информацию о случаях подобных нарушений со стороны кредиторов закона о коллекторской деятельности и в случае ее подтверждения принять меры по борьбе с этими нарушениями.

"Заключение такого соглашения с заемщиком о частоте взаимодействия до наступления факта просрочки исполнения обязательства не имеет юридической силы, поскольку противоречит требованиям закона, нарушает права и законные интересы граждан - потребителей рынка финансовых услуг, посягает на публичные интересы, умаляет человеческое достоинство должника", - говорится в документе.

В письме также отмечается, что ФССП с 2017 года выявляет случаи, когда микрофинансовые организации (МФО) пытаются обойти нормы закона о коллекторской деятельности: на этапе выдачи микрозайма они получают письменное согласие заемщика, чтобы коллекторские агентства при просроченной задолженности могли звонить ему чаще, чем это установлено законом. В течение 2,5 лет, по данным ФССП, выявлено более 2 тыс. 800 фактов заключения подобного рода соглашений. При этом, как говорится в документе, на эти договоры при возврате задолженностей ссылались как сами МФО, так и привлекаемые для работы с должниками подконтрольные ФССП юридические лица.

"Выявлено 792 факта осуществления взаимодействия на условиях, установленных соглашениями и нарушающих требования закона о коллекторской деятельности, по которым возбуждены административные дела. Судами с назначением административного штрафа вынесено 786 решений, пяти организациям вынесены предупреждения, одной - объявлено устное замечание", - отмечают в ФССП.

Кроме того, говорится в письме, за неоднократные подобные нарушение требований закона о коллекторской деятельности компании "Константа", Финколлект" и "Агентство ликвидации долгов" исключены из госреестра юридических лиц, осуществляющих работу по возврату просроченной задолженности. Поводом для письма сенаторов в ФССП стал, в том числе, материал газеты "Коммерсантъ" от 19 июня, где поднимается данная проблема. По информации газеты, в частности, "Кредит Европа банк" включил в заявку на предоставление потребительского кредита пункт, заранее устанавливающий частоту взаимодействия при возникновении просрочки. Таким образом, банк устанавливает за собой право звонить клиенту при пропуске платежа почти в четыре раза чаще, чем разрешено законом (30 раз в месяц вместо восьми раз), пишет издание.

Правила работы коллекторов

Коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность с того момента разрешалось только компаниям, включенным в госреестр, который начала регулировать Федеральная служба судебных приставов России. Для граждан, деятельность которых не включена в реестр коллекторов, стал грозить штраф от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 тыс. до 2 млн рублей.

Закон установил максимальное количество звонков и смс-сообщений должнику в течение дня, недели и месяца. Теперь общаться с должником можно только в рабочие дни с 08:00 до 22:00 по местному времени, а в выходные дни - с 09:00 до 20:00. При этом запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.