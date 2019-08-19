Найденного в омском лесу трехлетнего мальчика выписали из больницы

ОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Трехлетний мальчик, который был госпитализирован 15 августа после двухдневных скитаний по лесу в Большереченском районе Омской области, выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь регионального Минздрава Анна Никитенко.

"Мальчика выписали сегодня в 9 утра (6:00 мск), его состояние удовлетворительное", - сказала Никитенко.