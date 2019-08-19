Найденного в омском лесу трехлетнего мальчика выписали из больницы

ОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Трехлетний мальчик, который был госпитализирован 15 августа после двухдневных скитаний по лесу в Большереченском районе Омской области, выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь регионального Минздрава Анна Никитенко.
"Мальчика выписали сегодня в 9 утра (6:00 мск), его состояние удовлетворительное", - сказала Никитенко.
Трехлетний мальчик пропал 13 августа днем. Родители приехали с ним в лес за ягодами, когда ребенок устал, они оставили его одного на несколько минут в машине. Вернувшись и обнаружив пропажу сына, родители около трех часов искали его самостоятельно, после чего обратились в полицию. По факту исчезновения ребенка региональный СК возбудил уголовное дело.
Всего в поисках мальчика участвовали около 600 человек, включая порядка 200 полицейских, 60 сотрудников Росгвардии, представителей поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", добровольцев. Днем велся поиск с вертолета с тепловизором и с двух частных самолетов, применялся беспилотный летательный аппарат. Поиски велись в заболоченном густом лесу, спасательная операция осложнялась тем, что не вся территория поисков охвачена сотовой связью. 15 августа днем мальчика нашли, он был госпитализирован с обезвоживанием.