Роскачество рассказало, как выбрать настоящий майонез

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Роскачество разработало рекомендации по выбору майонеза, отметив, что настоящий майонез на 40% состоит из масла, воды и яичных продуктов. Об этом говорится в сообщении организации.

"Масло, вода, а потом и яичные продукты занимают около 40% от всего состава продукта. Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус", - пояснили в Роскачестве.

Натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения, не более двух-трех недель. Он может содержать только натуральные ингредиенты и добавки: масло растительное (также может включать масло оливковое, арахисовое, кукурузное и пр., но обязательно дезодорированное и рафинированное), яичный желток или же яичный порошок, вода, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар.

По данным Роскачества, если срок годности майонеза превышает шесть месяцев, значит, в составе его точно были использованы антиокислители и консерванты, например, химические консерванты, например сорбат калия (Е202), бензоат натрия (Е211) и другие, которые продлевают срок годности до нескольких месяцев. Что касается добавки Е385, то она используется качестве загустителя пищевых продуктов, пояснили эксперты. Они рекомендовали выбирать майонез с коротким сроком хранения, в таком меньше всего консервантов и нет других добавок.

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова посоветовала не опасаться в составе натуральных стабилизаторов и красителей, таких как крахмал, каротин, гуаровая и ксантановая камедь. По ее словам, это добавки не отразятся на качестве и безопасности заправки.

Дата изготовления продукта также важна. Чем свежее заправка, тем более насыщенный и нежный вкус и менее резкий запах она будет иметь. Как отмечают в Роскачество, если продукт находится в стеклянной банке, то о его качестве и натуральности продукта может сказать внешний вид. Масса должна быть однородной, сметанообразной, но не жидкой, пояснили эксперты. Если консистенция жидкая - это не майонез, а майонезный соус.

Условия хранения

Цвет может быть от белого до желтовато-кремового. При этом надписи "Оливковый" или "На перепелином яйце" чаще всего являются маркетинговым ходом. "На самом деле даже если в конечный продукт и попадают оливковое масло или перепелиные яйца, то в малых количествах, на вкусе это практически не отражается", - уверены в Роскачестве.

Также важны условия хранения продукта. "Первым делом при покупке майонеза нужно обратить внимание на условия его хранения в магазине. Продукт обязательно должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при циркуляции воздуха, при температуре не ниже 0 градусов и не выше 18 градусов. Не допускается хранение майонезов и майонезных соусов на прямом солнечном свету", - приводятся в сообщении слова Викуловой.