Храм Херсонеса на месте крещения князя Владимира обеспечат новыми инженерными сетями

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Кафедральный собор Святого равноапостольного великого князя Владимира в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" планируется обеспечить современными инженерными коммуникациями, сообщил ТАСС председатель фонда гуманитарных проектов "Моя история", сотрудничающего с учреждением, Иван Есин.

"С 2017 года мы проводим работы по музеефикации и благоустройству Херсонеса Таврического. Фонд вместе с министерством культуры РФ, с Патриаршим советом по культуре и руководством музея-заповедника занимается развитием этой особой территории. Среди ближайших планов - решение проблем с инженерными системами Свято-Владимирского собора, которыми до 2014 года не занимались. В частности, мы собираемся установить современные системы вентиляции и кондиционирования, увеличить мощности по энергоснабжению", - сказал Есин.

Сейчас в храме не удается поддерживать комфортную температуру. Это создает неудобство для прихожан и туристов, вредит росписи, отметил он.

"Когда 2017 году мы начали работать с "Херсонесом", общий объем мощности, который приходился на весь музейный комплекс, включая храм, составлял 97 кВт. Сейчас он вырос до 380 кВт, а в течение следующих нескольких лет достигнет 1 мВт. За счет этого можно будет обеспечить развитие территории и проведение, в том числе, ночных экскурсий - этот формат появился не так давно, но уже пользуется большой популярностью", - сказал Есин. По его словам, также планируется музеефикация и благоустройство территории трех древних храмов, остатки которых обнаружены на территории Херсонеса Таврического. В настоящее время разрабатываются проекты для проведения работ.

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Город Херсонес Таврический был основан в 424-421 годах до н. э. как древнегреческая колония и просуществовал до конца ХIV века нашей эры. Место, где располагался древний город Херсонес, значимо для православных, так как считается, что именно там в X веке принял христианство князь Владимир. Сейчас Херсонес Таврический является популярным местом для паломников, на территории комплекса действуют два православных храма, наиболее крупный из которых - Свято-Владимирский собор.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище античного Херсонеса и хора - земельные наделы в его предместье, а также средневековые крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. В коллекции музея - 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека - более 30 тыс. книг.