Роспотребнадзор рассказал, из чего должны состоять школьные завтраки и обеды

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Школьные завтраки и обеды обязательно должны включать горячие блюда, кроме того, утром детям желательно предлагать овощи или фрукты, а в обед допустимо сладкое. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре в преддверии нового учебного года.

"Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо", - сообщили в ведомстве.

По действующим нормам, основой для составления меню в школах служат данные о физиологических потребностях в энергии и пищевых веществах для конкретной возрастной группы детей. В ведомстве напомнили также, что существуют нормативы среднесуточного набора пищевых продуктов и масса порций блюд.

"Это является основой для руководства при составлении меню, и если в школе организовано 2-х разовое горячее питание, то как в завтраках, так и в обедах должны быть учтены приведенные (в нормативах) объемы порций", - отметили в Роспотребнадзоре.