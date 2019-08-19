Более 10 тыс. человек проверили здоровье в парках Москвы по заявкам работодателей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. жителей столицы прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва", расположенных в парках, по заявкам своих работодателей. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"С июня в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в 46 городских парках, проверили свое здоровье сотрудники различных компаний - более 10 тыс. 270 человек. Сделали они это благодаря своим работодателям, которые через центр занятости населения "Моя работа" записали их на определенную дату и время. Кроме того, они смогли пройти по отдельной очереди - примерно 12 человек в час", - говорится в сообщении.

В сообщении поясняется, что для организации диспансеризации сотрудников в парках работодатель вначале информирует их о такой возможности, после чего составляются списки желающих пройти обследование, а куратор центра занятости передает информацию в департамент здравоохранения. За каждой компанией закрепляется ответственный специалист, который встречает группы в павильоне. Для диспансеризации сотрудников отобрано семь павильонов, в числе которых площадки в сквере у храма Живоначальной Троицы на Профсоюзной улице и в сквере "Надежда" на Ленинском проспекте.

Уточняется, что в павильонах "Здоровая Москва" есть все необходимое оборудование для прохождения диспансеризации. Чтобы обследоваться, нужно иметь прикрепление к любой столичной поликлинике, а также иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность. Проект "Здоровая Москва" начался летом 2019 года: в парках города разместили 46 павильонов, где можно пройти диспансеризацию или заняться спортом.