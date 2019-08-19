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В Сахалинской области откроют две школы к новому учебному году

Еще три будут модернизированы

ТАСС, 19 августа. Два новых образовательных учреждения на 890 мест введут в эксплуатацию в Сахалинской области 1 сентября. Еще в трех действующих школах региона увеличена площадь за счет возведения пристроек, сообщила в понедельник пресс-служба сахалинского правительства.

"Уже в наступающем учебном году ребят встретят три школьных пристройки: к СОШ №26, гимназиям №1 и 3 в Южно-Сахалинске. К 1 сентября распахнет свои двери большая школа на 800 мест в Долинске. Также в этом учебном году откроется школа-детский сад на 90 мест в селе Тунгор Охинского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что приоритетными задачами в сфере образования для властей Сахалинской области на ближайшие три года является ликвидация второй смены в школах и обеспечение доступности дошкольного образования для детей до трех лет.

В настоящее время в регионе ведется строительство еще девяти объектов образования. Это школы в Корсакове, Макарове, Смирных, Северо-Курильске, селах Кировское Тымовского района и Рейдово Курильского района. А через пять лет в Сахалинской области намерены создать более 12 тыс. новых учебных мест за счет возведения 26 учебных заведений. "Президент и глава области поставили задачу последовательно перевести на обучение в одну смену все островные школы. У нас не должно оставаться школьных зданий в ветхом состоянии", - цитирует пресс-служба министра образования Сахалинской области Наталью Мурашову.

В новом учебном году в сахалинских образовательных учреждениях начнут работать более 150 начинающих педагогов. За парты сядут не менее 50 тыс. школьников.

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