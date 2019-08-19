Пожилая дачница несколько суток провела в затопленном доме на острове возле Хабаровска

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 61-летнюю женщину из затопленного дачного дома на острове у Хабаровска, пенсионерка провела там несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Помощь пришла как нельзя вовремя. Женщина 1958 года рождения несколько дней сидела в водном плену на втором этаже дома. Телефона у женщины не было, сообщить о себе она не могла. Добраться до пенсионерки или увидеть [ее] с берега невозможно, место удаленное и труднодоступное для лодки", - говорится в распространенном релизе.

Так как лодка не могла приблизиться к дому, спасатели помогли женщине добраться до плавсредства пешком, воды в том месте было минимум по шею. Вывезли также ее кошку и собаку. Продукты у женщины были, она успела собрать свой урожай. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась, ее отвезли к родственникам.

Большинство дачников покинули свои участки, расположенные на островах у города, еще до того, как уровень воды начал быстро расти. Сейчас на островах в зоне подтопления уже около 1,7 тыс. дач. Однако некоторые остаются на участках до сих пор. Речь идет о дачах, находящихся на возвышенностях и имеющих автономные источники электроэнергии. Спасатели круглосуточно несут дежурство на островах, опрашивая оставшихся об их состоянии, о наличии продуктов и средств связи. О дачнице, которой, возможно, нужна помощь, спасателям рассказали ее соседи, которые также пока не хотят покидать свой участок.

В сообщении отмечается, что за время прохождения паводка спасатели эвакуировали уже десять человек с затопленных участков на островах.

Уровень воды в Амуре у города из-за осадков и сместившегося из Амурской области гребня паводка продолжает расти, по данным Дальневосточного гидрометцентра, вода поднялась до 595 см при отметке опасного явления 600 см. К 19-23 августа уровень может достичь отметки 630-680 см. В Хабаровске уже подтоплены дворы, участки дорог, подвалы ряда домов.