Супруга летчика Ярошенко заявила, что американские врачи не оказывают ему помощь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Состояние здоровья летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в тюрьме в США, ухудшается. Местные врачи не оказывают россиянину необходимую медицинскую помощь, ему тяжело ходить, сообщила в понедельник ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

"Сказал, что лечится чем может, медицинская помощь не оказывается, [нога]болеть не перестает, ухудшается состояние, поэтому, говорит, решил пчелами лечиться... Говорит, что нога уже болит ужасно, ходить очень тяжело", - рассказала Виктория.

По ее словам, Константин самостоятельно лечится около десяти дней и попросил ее прислать статью об апитерапии (лечении пчелами).

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.