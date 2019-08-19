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Духовный лидер Ирана одобрил амнистию для более чем 1 тыс. заключенных

Масштабная амнистия приурочена к религиозным праздникам Иде Курбан (Курбан-байрам) и Гадире Хом

ТЕГЕРАН, 19 августа. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одобрил амнистию и снижение сроков для 1070 заключенных, отбывающих наказание в иранских тюрьмах. Об этом в понедельник сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

Масштабная амнистия приурочена к религиозным праздникам Иде Курбан (Курбан-байрам) и Гадире Хом, которые в Иране в этом году приходятся на 12 и 20 августа соответственно. Помилование было представлено по просьбе председателя верховного суда страны Эбрахима Раиси.

В соответствии с конституцией Ирана, духовный лидер имеет право помиловать или сокращать сроки заключения для осужденных по рекомендации председателя верховного суда.

Теги
ИранХаменеи, Али
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