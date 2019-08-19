В Нанкине появился первый беспилотный автомобиль-доставщик с технологией 5G

ШАНХАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Первый беспилотный автомобиль для доставки товаров, оснащенный технологией связи стандарта 5G, появился в административном центре восточной китайской провинции Цзянсу городе Нанкин. Данный проект, как сообщает в понедельник агентство Синьхуа , был запущен в минувшие выходные в новом районе Цзянбэй компанией Suning Logistics - "дочкой" одного из ведущих предприятий розничной электронной коммерции в стране Sunin.

Первым клиентом нового сервиса стал сотрудник одной из расположенных в промышленном районе Цзянбэй компаний, который заказал напитки в офис. Товар был запакован и помещен в транспортное средство. Перед отправкой заказа клиенту в магазине создали специальный пароль, который позволяет открыть автомобиль и получить товар после доставки. По прибытии на место автомобиль в автоматическом режиме отправил заказчику уведомление на телефон о доставке товара. После того, как клиент получил заказ, умный автомобиль выдал ему голосовое сообщение: "До свидания и скучай по мне!".

Работа этого небольшого беспилотного автомобиля-доставщика, высота которого составляет всего около 0,5 метра, контролируется дистанционно центром мониторинга, отслеживающим в режиме реального времени местоположение транспортного средства и его техническое состояние. При возникновении каких-то проблем или, если автомобиль останавливается на длительное время, система выдает техническим специалистам уведомление о необходимости перейти в режим ручного управления. Технология связи 5G позволяет с высокой эффективностью переводить автомобиль в ручной режим управления и убирать его с дороги, если потребуется. После устранения проблемы транспортное средство можно опять перевести в беспилотный режим и продолжить работу.

Как сообщил директор Исследовательского института логистики компании Suning Logistics Лин Юнфэй, этот автомобиль-доставщик был разработан на базе уже запущенной в апреле 2018 года модели. По его словам, в новой версии значительно доработаны и усовершенствованы технологии беспилотного вождения. Прежде всего, речь идет о возможностях самостоятельного пересечения транспортным средством перекрестков, оснащенных светофорами. Теперь автомобиль может это делать на большей скорости. Транспортное средство способно выявлять препятствия на пути на расстоянии до 100 метров и объезжать их. Средняя скорость его движения составляет от 8 до 15 км/ч.

В будущем центр мониторинга будет способен контролировать сотни таких беспилотных автомобилей и организовывать доставку по более сложным маршрутам, рассказал Лин Юнфэй.