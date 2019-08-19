Россияне оплатили более пяти миллиардов рублей задолженностей по налогам в июне - июле

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россияне в июне - июле 2019 года оплатили задолженности по имущественным налогам на сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы России (ФНС).

"За июнь - июль в рамках информационной кампании "В отпуск без долгов" россияне заплатили более пяти миллиардов рублей задолженности по имущественным налогам", - говорится в сообщении.

По данным ФНС, в аэропортах, вокзалах и торговых центрах развернуто 1,7 тыс. мобильных налоговых офисов, где получили консультации 1,2 млн человек, к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц" подключены более 300 тыс. новых пользователей.