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Россияне оплатили более пяти миллиардов рублей задолженностей по налогам в июне - июле

В рамках информационной кампании "В отпуск без долгов" 1,2 млн человек получили консультации в 1,7 тыс. мобильных налоговых офисах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россияне в июне - июле 2019 года оплатили задолженности по имущественным налогам на сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы России (ФНС).

"За июнь - июль в рамках информационной кампании "В отпуск без долгов" россияне заплатили более пяти миллиардов рублей задолженности по имущественным налогам", - говорится в сообщении.

По данным ФНС, в аэропортах, вокзалах и торговых центрах развернуто 1,7 тыс. мобильных налоговых офисов, где получили консультации 1,2 млн человек, к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц" подключены более 300 тыс. новых пользователей.

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