ВЦИОМ выяснил, что почти половина россиян никогда не играли в видеоигры

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина российских граждан (48%) никогда не играли в видеоигры. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса.

Что с этим не так?

Зависимость от видеоигр признана психическим расстройством. Что с этим не так?

"В видеоигры играют 19% россиян. При этом около половины опрошенных заявили, что никогда не играли в них (48%), а треть респондентов перестали, но играли раньше (33%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

По данным опроса, наиболее популярны видеоигры среди молодого поколения от 18 до 24 лет (40%) и от 25 до 34 лет (25%). При этом среди категории от 18 до 24 лет зафиксированы самые большие траты (1456 рублей в месяц) и время, проведенное за игрой в неделю (восемь часов).

Самыми любимыми играми среди россиян оказались World of Tanks (11%), "Пасьянс" (7%) и "Сокровища пиратов" (4%). При игре на различных симуляторах опрошенные выбирают Россию (62%), 17% - СССР, 13% - Германию. Кроме того, 40% респондентов отметили улучшение качества видеоигр отечественного производства.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 августа 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.