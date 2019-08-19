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Кризис на Украине

Мэрия Запорожья рассмотрит петицию о переименовании улицы Победы в честь Бандеры

Соответствующая петиция набрала 760 подписей

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Петиция с просьбой переименовать улицу Победы в честь Степана Бандеры в Запорожье набрала необходимое количество подписей для рассмотрения мэрией города.

По данным, опубликованным на сайте электронных петиций Запорожья, петиция "Переименование ул. Победы" набрала 760 подписей. Автор петиции предлагает сменить название улицы на улицу имени Бандеры.

После публикации петиции, на сайте появилась другая петиция с просьбой отменить переименование, однако она пока не набрала необходимого количества подписей.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации Организации украинских националистов и ее боевого крыла Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также их лидеров Романа Шухевича и Степана Бандеры, признав их деятельность "борьбой за независимость страны".

На совести боевиков ОУН-УПА убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте. В ходе Волынской резни они уничтожили 200 тысяч поляков и около 28 тысяч евреев.

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