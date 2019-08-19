В Биробиджане подтопило приют для собак

ТАСС, 19 августа. Практически все вольеры оказались подтопленными в приюте для собак на окраине Биробиджана после прошедших сильных дождей, сообщили в понедельник ТАСС в обществе защиты животных "Добрые руки".

"Из-за сильных дождей накануне произошел подъем грунтовых вод, которыми подтопило практически все вольеры с собаками в приюте, оставались лишь маленькие пятачки без воды, где они и сидели", - сказал представитель общества.

Около 35 собак перевели в вольеры на возвышенности, будки подняли, установив на деревянные конструкции, которые принесли неравнодушные жители. Сейчас добровольцы отсыпают подтопленные участки гравием, вода начала отступать.

В области последние несколько дней шли сильные дожди. Из-за разлива рек, подъема грунтовых вод, высоких уровней в Амуре подтопило несколько домов и дворов в Биробиджане, а также приусадебные участки в 15 поселках. Помимо этого, подтоплены поля и межпоселковые дороги, сообщение с населенными пунктами не прервано.