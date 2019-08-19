Более 100 молодых людей в 2019 году стали студентами Северо-Кавказского института РАНХиГС

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Первокурсниками Северо-Кавказского института РАНХиГС в этом году стали 116 абитуриентов, сообщила в понедельник пресс-служба учебного заведения.

"15 августа был подписан итоговый приказ о зачислении на очную форму обучения по программам бакалавриата. Ранее вышли приказы о зачислении на бюджетные места. Всего первокурсниками института стали 116 абитуриентов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году наблюдается рост числа иностранных граждан и расширение географии поступающих. В институт в 2019 году поступили представители Армении, Казахстана, Грузии и Узбекистана. В этом году средний балл абитуриентов вырос: более чем на 2 балла среди поступающих на бюджетные места и на 3 балла среди поступающих на места по договорам. Средний балл всех зачисленных составил 66,1 (в 2018 году 63,7).

В пресс-службе учебного заведения отметили, в целом, те задачи, которые были обозначены при планировании летней приемной кампании, на сегодняшний день выполнены, но работа еще не завершена, впереди приказы о зачислении в магистратуру и четыре потока приема на заочную форму обучения.