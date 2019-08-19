Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь". Соответствующее видео распространили в понедельник соцсети.

Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Премьер-министр Израиля, очевидно, знакомый с этим ритуалом, отломил хлеб, и съел его. Затем он отломил еще кусочек и передал его супруге. Однако та не стала пробовать хлеб.