Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь". Соответствующее видео распространили в понедельник соцсети.
Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Премьер-министр Израиля, очевидно, знакомый с этим ритуалом, отломил хлеб, и съел его. Затем он отломил еще кусочек и передал его супруге. Однако та не стала пробовать хлеб.
צפו: נתניהו נחת בשדה התעופה באוקראינה והתקבל בחגיגיות. גברים ונשים בלבוש מסורתי נתנו לרה"מ לבצוע חלה כנהוג במקום@ZeevKam pic.twitter.com/wYEdRjDz3K— כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2019
Данный визит Нетаньяху в Киев является первым за 20 лет, начался он с официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз премьер-министр был в украинской столице в марте 1999 года.