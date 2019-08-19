"Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам аварийно севшего A321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплачивать компенсации пассажирам аэробуса A321, который 15 августа совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье. Об этом в понедельник сообщил ТАСС гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов.

16 августа пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщала, что авиакомпания в течение двух недель выплатит за моральный ущерб по 100 тыс. рублей каждому пассажиру Airbus. Пассажиры застрахованы в АО "АльфаСтрахование".

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье 15 августа. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

На борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых дети. Одна женщина была госпитализирована.