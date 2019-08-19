Шатер для бесплатного медосмотра появится на площади в Магасе

МАГАС, 19 августа. /ТАСС/. Шатер "Здоровый Магас" установят на центральной площади столицы Ингушетии для того, чтобы жители города смогли пройти бесплатную диспансеризацию. Об этом на своей странице в Instagram написал мэр города Беслан Цечоев.

"Начиная с 20 августа в течение двух недель в Магасе на площади Алания для жителей столицы работает шатер "Здоровый Магас", где будет проводиться бесплатная диспансеризация. Принимающие специалисты: терапевт, невролог, оптометрист. Будет возможность провести бесплатную электрокардиограмму, экспресс- диагностику сахара и холестерина, а также УЗИ, флюорографию и многое другое", - отметил мэр города.

По его словам, для удобства граждан также будет осуществляться их подвоз к месту диспансеризации на транспорте.