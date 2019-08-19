Россельхознадзор не пустил в Россию зараженный мухой-горбаткой вьетнамский рис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора в Санкт-Петербурге обнаружили привезенные из Вьетнама десять контейнеров с рисом, которые были заражены опасным насекомым - мухой-горбаткой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, насекомых нашли при осмотре двух партий риса массой 220 тонн. Экспертиза показала, что обнаруженные насекомые находятся в жизнеспособном состоянии и представляют опасность для распространения.

Ведомство уведомило собственника товара о необходимости обеззараживания или уничтожения товара, однако ответа от него не последовало. "Принято решение о запрете ввоза десяти контейнеров, зараженных многоядной мухой-горбаткой, вместе с перевозимым в них грузом. Должностным лицом управления Россельхознадзора [по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям] выдано предписание о возврате продукции", - отмечается в сообщении.

Муха-горбатка - насекомое, которое может быть распространителем болезней, опасных для человека, например, холеры. Кроме того, она также может нанести экономический ущерб в случае заражения фруктов и агрокультур.