Котюков заявил, что механизм начисления стипендий студентам вузов будет усовершенствован

ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ до 1 марта 2020 года направит в правительство РФ предложения по усовершенствованию механизма начисления стипендий в вузах. Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Михаил Котюков в ходе общения с сотрудниками и студентами Горно-Алтайского государственного университета.

Во время встречи с министром студенты отметили, что в стипендиальном фонде вуза на выплаты учащимся-отличникам предусмотрено всего 10% средств. Молодые люди задали вопрос, что делать вузу, если этой суммы недостаточно для выплаты стипендии всем отличникам, которые имеют на нее право, и возможно ли пересмотреть правила формирования стипендиального фонда.

"Мы сейчас формируем бюджет на очередную трехлетку. Хочу отметить, что действующая практика формирования стипендиального обеспечения жила несколько в логике, не учитывающей ряд вопросов: по контингенту обучающихся и так далее. Поэтому мы до 1 марта систематизируем всю эту работу, проведем анализ и предложим правительству механизмы совершенствования и регламентации этого процесса и бюджетных процедур", - сказал Котюков.