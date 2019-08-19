Кабмин утвердил правила выделения средств частным садам на создание мест детям до 3 лет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о дополнении госпрограммы "Развитие образования" правилами выделения средств частным садам на создание мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, <…> связанных с реализацией мероприятий по созданию <...> дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет любой направленности, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми", - говорится в документе.

Отмечается, что Минпросвещения для определения потребности регионов в софинансировании направляет запрос в субъекты РФ. В свою очередь, регионы направляют в Минпросвещения перечни создаваемых групп с указанием количества мест в каждой группе - не менее двух и не более 12 мест.