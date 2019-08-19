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Кабмин утвердил правила выдачи вузам грантов на студенческую олимпиаду "Я - профессионал"

Ежегодно в 2019-2021 годах размер грантов будет составлять 400 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов вузам на проведение Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий, направленных на организацию и проведение Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал", - говорится в документе.

Согласно правилам, гранты будут предоставлять в 2019-2021 годах в размере 400 млн рублей ежегодно. Из них 270 млн рублей направляются на обеспечение выплаты грантов образовательным организациям, 100 млн рублей предназначаются для выплаты грантов физическим лицам - победителям олимпиады, еще 30 млн рублей выделяются на организационно-техническое обеспечение.

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