Рогозин ответил на шутку в Twitter по поводу дыры в "Союзе"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на своей странице в Twitter на шутку пользователя с ником Чипо Лина, который спросил была ли уже просверлена "дырочка".

"Так ты через нее сейчас и говоришь", - написал Рогозин в понедельник.