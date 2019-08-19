Медведев освободил Филимонова от должности заместителя гендиректора ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя генерального директора информационного агентства России ТАСС Максима Филимонова. Как отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, это решение принято в связи с переходом Филимонова на другое место работы.

Филимонов с 19 августа возглавил блок по внешним связям и коммуникациям Российского экспортного центра (РЭЦ). Как отмечается в сообщении РЭЦ, одной из его приоритетных задач на новом посту станет "реализация единой коммуникационной политики по поддержке экспорта".

Филимонов с 2015 года занимал должность заместителя генерального директора - главного редактора ТАСС. До этого он работал в других российских и зарубежных информационных агентствах, в частности, Reuters, а также в газетах "Ведомости" и "Время МН".

В начале августа в должности главного редактора ТАСС Филимонова сменил Михаил Петров.