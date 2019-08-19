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YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями в отношении флага России

Речь шла о ролике, где неизвестные сжигают российский флаг и производят оскорбительные действия в отношении герба
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сервис YouTube заблокировал видеоролик с контентом, оскорбляющим государственные символы России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

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"После уведомления службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России", - сказано в сообщении.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ неоднократно направлял в адрес компании Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию.

Речь шла о ролике, снятом, как следует из названия, в Одессе, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг РФ и производят оскорбительные действия в отношении герба.

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