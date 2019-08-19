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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Салон аварийно севшего самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" демонтирован

В оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента сообщили, что полностью демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета

ЖУКОВСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты закончили демонтаж салона самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего 15 августа аварийную посадку в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

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"Полностью демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на понедельник запланированы работы по демонтажу двигателей и предварительные работы по отстыковке крыльев самолета.

Работы по подготовке самолета к эвакуации с места аварийной посадки в Раменском районе начались в воскресенье. Ранее собеседник агентства сообщил, что под самолет заведут надувные понтоны, приподнимут, погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. Громова.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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