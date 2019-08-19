Правительство создаст условия для работы иностранных выпускников российских вузов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Российские власти планируют создавать условия для того, чтобы иностранные студенты, которые приезжают на обучение в страну, после окончания вуза оставались здесь также жить и работать. Об этом заявил в понедельник во время общения со студентами и сотрудниками Горно-Алтайского госуниверситета министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Мы очень серьезно рассчитываем на увеличение количества иностранных студентов в России, задача - почти в два раза за 6 лет прирасти (в рамках нацпроекта "Образование"). Но это не все: также стоит задача создать условия, чтобы часть выпускников, заканчивающих российские вузы, осталась жить и работать в нашей стране. С одной стороны, [этой мерой] мы поддерживаем наш рынок труда, нашу социально-экономическую, демографическую ситуацию, а с другой стороны, те, кто захочет вернуться обратно, вернутся с базой наших знаний", - сказал Котюков.

Он подчеркнул, что государство заинтересовано в том, чтобы иностранные студенты учили русский язык, и, кроме того, часть образовательных программ будет вестись для них на русском языке.

"В этом смысле русские школы за границей принципиально важны, у нас сегодня университеты, которые специализируются на этом направлении, активно открывают филиалы, и мы эту практику всячески поддерживаем. Филиалы вузов за рубежом созданы как раз для преподавания русского языка, литературы для тех студентов, которые к нам поедут, поэтому сегодня высокий запрос на учителей, которые работают в русских школах за рубежом", - пояснил Котюков.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.